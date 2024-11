Francia, Trenitalia torna in Savoia per la stagione invernale

Trenitalia torna nella Savoia francese per la stagione invernale. Dopo l’interruzione dei collegamenti tra Modane e Chambery a causa della frana che ha colpito l’area lo scorso anno, il vettore ferroviario italiano ha annunciato che i suoi treni riprenderanno a circolare parzialmente sulla bretella di Saint-Michel-de-Maurienne a partire dal prossimo 15 dicembre.

In attesa della riapertura dei collegamenti tra Italia e Francia, che dovrebbe avvenire nel 2025, Trenitalia farà perciò ritorno in Savoia prolungando i collegamenti tra Parigi e Lione fino a Chambéry e Saint-Jean-de-Maurienne, per servire le stazioni sciistiche durante la stagione invernale.

La linea - si apprende da lechotouristique.com - sarà servita tutti i sabati e le domeniche con una corsa di andata e una di ritorno dal 15 dicembre 2024 al 31 marzo 2025.