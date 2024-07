Gastronomia in Finlandia, le esperienze da non perdere secondo Visit Finland

Anche la Finlandia può riservare piacevoli sorprese agli amanti della gastronomia. Eletta regione europea della gastronomia 2024 la regione di Saimaa, il più grande lago della Finlandia, vanta tradizioni gastronomiche secolari e un’ampia gamma di esperienze.

Fra quelle selezionate da Visit Finland quella proposta a settembre dal ristorante stellato Michelin Finnjävel di Helsinki. Per quattro giorni si potrà assaporare un menù basato sull’interpretazione del ristorante della gastronomia finlandese. Il tutto avverrà nel Sahanlahti Resort, una location sul lago a meno di un’ora d’auto da Mikkeli. Il menù congiunto tra Finnjävel e Sahanlahti Resort sarà offerto dall’11 al 14 settembre nel Ristorante Koskivahti del Sahanlahti Resort.

Altra proposta è quella del ristorante del museo Lusto, che propone un menù ricercato che esalta le specialità locali; da qui si può anche partire per la visita del Museo della Foresta Finlandese Lusto.

I viaggi gourmet

Tra le proposte anche un viaggio gourmet hop-on hop-off a Helsinki, che parte dalla città e arriva alle rive del Lago Saimaa. Il viaggio inizia a Mikkeli con un pranzo al Café Restaurant Rauha. La tappa successiva è il Sahanlahti Resort di Puumala, dove è possibile soggiornare nel resort incastonato sulle sponde del Lago Saimaa.

Proviene invece dai sapori della Carelia l’ispirazione per i piatti presenti nel menu del Bistro Buolu del Break Sokos Hotel Bomba, accanto a un tradizionale villaggio careliano sulla riva del Lago Pielinen a Nurmes. Il menù mette in evidenza ingredienti locali, come rape del villaggio, bacche del cortile, pesce persico dal Lago Pielinen e carne di cervo dalla foresta locale. Il menù Valamo è abbinato ai vini del vicino monastero.

Altra esperienza da non perdere è assistere alla pesca del coregone in compagnia dei pescatori, a bordo delle loro imbarcazioni.