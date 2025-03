Gemellaggio Petra-Colosseo: al via la collaborazione

L’Autorità per lo sviluppo e il turismo di Petra e il Parco archeologico del Colosseo hanno stretto un accordo di partnership per valorizzare i legami tra due dei siti archeologici più celebri e visitati al mondo, entrambi inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco e nominati nel 2007 tra le Nuove Sette Meraviglie del Mondo.

Il ministro della Cultura italiano Alessandro Giuli ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa: “La firma del memorandum d’intesa con Petra rappresenta un valore ulteriore per i due siti Patrimonio Unesco. La possibilità di promuovere i reciproci valori culturali, sviluppando strategie condivise di valorizzazione, costituisce un esempio virtuoso di cooperazione culturale internazionale, in linea con gli obiettivi del Piano Mattei e l’ampliamento delle relazioni con i paesi del Mediterraneo”.

L’intesa prevede un’ampia collaborazione in ambito culturale, scientifico e promozionale, con attività che includono l’organizzazione di workshop sulla conservazione dei siti archeologici, eventi culturali congiunti, scambio di informazioni su attività comuni, programmi di visite reciproche, oltre alla diffusione di materiali promozionali e video introduttivi nei rispettivi siti. In particolare, Petra potrà promuoversi all’interno del Colosseo, che ogni anno accoglie circa 14 milioni di visitatori.

Per Fares Braizat, commissario capo dell’Autorità per lo sviluppo e il turismo di Petra, “Questo gemellaggio rappresenta un ulteriore passo negli sforzi dell’Autorità per lo sviluppo economico, culturale e turistico di Petra. L’accordo apre nuovi orizzonti per lo scambio culturale e il marketing turistico, rafforzando la dimensione globale del sito giordano”. Anche Alfonsina Russo, direttore generale del Parco archeologico del Colosseo, ha evidenziato come l’accordo si inserisca nella strategia del Parco di collaborare con istituzioni internazionali per promuovere la cultura come ponte tra civiltà. “Rafforzare la cooperazione con Petra – ha dichiarato – significa valorizzare un patrimonio che parla al mondo intero”.

Il gemellaggio tra Petra e il Colosseo segue quello già siglato nel 2019 tra Petra e la città di Matera, Capitale europea della cultura nello stesso anno, a conferma dell’impegno della Pdtra nel creare una rete internazionale di cooperazione tra siti d’eccezione.