La Germania si avvicina all’area di rigore. Con i Campionati Europei di calcio alle porte, al via dal 14 giugno a Monaco di Baviera e itineranti per dieci città tedesche sino alla finale di Berlino il 14 luglio, l’obiettivo è riagguantare il pareggio rispetto ai dati 2019: intercettare un 4% in più di turismo incoming, onde conferire ulteriore slancio ai 15 milioni di pernottamenti internazionali registrati da gennaio a fine marzo (e grazie ai quali il recupero di capacità complessivo è salito al 92%).

“I risultati odierni risentono ancora del mancato ripristino di tutti i collegamenti passati - ha spiegato Agata Marchetti, direttrice dell’ente del turismo germanico in Italia - ma la Iata ha confermato che la capacità dei posti aerei raggiungerà il 100% nel 2024, mentre le ferrovie sono impegnate già in un piano di ampliamento sino al 2026. Per questo motivo puntiamo a favorire un prolungamento dei soggiorni italiani rispetto all’attuale media di 6,5 notti”.

Dovendo confrontarsi con un turista a forte vocazione repeater (55%), d’età media sui 40 anni e con il terzo più alto tasso d’interesse verso l’offerta sostenibile tedesca, la Germania ha scelto di focalizzare l’attenzione su otto nuovi itinerari legati ai suoi 52 siti Unesco, in linea con la nuova campagna ‘Cultureland Germany’: fra le maggiori attrattive, la scoperta della Biosfera della Spreewald e gli eventi per il 250° anniversario del pittore Caspar David Friedrich.