Cultura e natura, sono queste le due colonne su cui si poggerà la strategia promozionale dell’Ente del turismo per la Germania nel 2027. Si comincia con i 200 anni dalla morte di Ludwig Van Beethoven che sarà ricordato con iniziative e percorsi tematici attraverso il centro storico di Bonn, la sua città natale. Ma iniziative ci saranno anche a Lipsia, Dresda e Berlino. Tra le riaperture si segnala, sempre nella capitale, il 4 giugno, quella del Pergamon Museum (dopo 4 anni di lavori).

In Sassonia, invece, in autunno tornerà visitabile la casa di Martin Lutero, mentre a Calw, nel cuore della Foresta Nera, si celebreranno i 150 anni dalla nascita di Hermann Hesse. Per gli amanti della natura, infine, puntuale ogni 10 anni torna Iga - International Garden Exhibition, la più grande manifestazione al mondo dedicata al giardinaggio. 170 ettari di acciaierie nel cuore della Ruhr, che da aprile ad ottobre si trasformeranno in immensi prati e macchie di colori. Per l’occasione sono state realizzate 15 nuove piste ciclabili, per un totale di 250 km con solo strutture ricettive lungo il percorso bed&bike.