Giamaica pronta a ripartire il 15 dicembre

La Giamaica si appresta a ripartire. Ripresosi dai danni dell’uragano Melissa, il Paese guarda al 15 dicembre, data ufficiale della ripartenza dell’industria turistica.

Una data non casuale quella scelta per la riapertura delle strutture turistiche. “Il 15 dicembre - ha spiegato John Lynch, chairman of the Jamaica Tourist Board a Travel Weekly - è sempre stato l’inizio ufficiale della stagione invernale”.

Per il 15 dicembre buona parte dell’offerta ricettiva sarà operativa. Diverse strutture hanno già aperto e secondo quanto riferito dal direttore del turismo per il Jtb, Donovan White, l’80% delle camere del Paese dovrebbe essere aperto entro la fine di gennaio, nonostante alcune strutture restino chiuse per motivi di ristrutturazione.