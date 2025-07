Giappone, semestre da record: oltre 21 milioni di arrivi

Record di arrivi internazionali in Giappone. Secondo i dati pubblicati dall’Organizzazione Nazionale del Turismo Giapponese il numero di visitatori stranieri nel Paese a giugno ha raggiunto quota 3.377.800, con un aumento del 7,6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Nella prima metà del 2025, poi, gli arrivi totali hanno raggiunto quota 21.518.100, superando di oltre 3,7 milioni lo stesso periodo del 2024 e superando per la prima volta in assoluto la soglia dei 20 milioni in soli sei mesi.

Anche in Italia il Paese sta riscuotendo sempre più successo. In base ai dati dell’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, che analizza stagionalmente dati e trend dei principali tour operator italiani, si registra infatti per l’estate 2025 un notevole aumento di vendite dei pacchetti focalizzati sul Giappone.