Giappone tra le mete top per gli honeymooner

Il Giappone sta conquistando terreno in Asia come destinazione per i viaggi di nozze da tutto il mondo.
A sottolineare la tendenza è The Japan Times, come riporta travelmole.com: le previsioni indicano che il mercato dei matrimoni di destinazione in Giappone potrebbe più che raddoppiare il suo valore nel prossimo decennio, passando da circa 2 miliardi di dollari nel 2026 a oltre 4 miliardi di dollari entro il 2036.
Tra le mete più richieste il Monte Fuji, ma anche i templi e i giardini storici a Kyoto, gli hotel di lusso a Tokyo, i centri termali ad Hakone e le spiagge di Okinawa.
A spingere gli arrivi è sicuramente anche il tasso di cambio favorevole agli stranieri, che si unisce anche alla fama del Paese di meta sicura e l’attenzione ai dettagli tipica della cultura Giapponese.