L’Autorità della Zona Economica Speciale di Aqaba (Aseza) ha annunciato l’ingresso ufficiale nel Wttc- Si tratta della prima volta assoluta per la Giordania.

Come riporta ansa.it, per il commissario dell’Aseza per il Turismo e gli affari giovanili, Thabet Hassan Al-Nabulsi, si tratta di una tappa fondamentale per il posizionamento della destinazione sulla mappa turistica mondiale.

Il passaggio infatti apre le porte allo sviluppo di partnership internazionali e alla valorizzazione di Aqaba.

L’ingresso dell’Aseza nel Consiglio è coinciso con la sia partecipazione al 26esimo Global Summit del Wttc, che si è tenuto a Malta lo scorso ottobre.