In Giordania sono tornate regolari le attività turistiche a Petra, dopo che la regione era stata colpita da piogge torrenziali che avevano provocato inondazioni e interruzioni nel sito archeologico. “La città sta accogliendo visitatori provenienti da diversi Paesi del mondo, dopo che i biglietti erano stati sospesi nel pomeriggio di domenica 4 maggio” ha dichiarato Yazan Mahadin, commissario per il Parco Archeologico di Petra e il Turismo presso l’Autorità per lo Sviluppo e il Turismo della Regione di Petra (Pdtra).

Mahadin ha sottolineato come la sicurezza di visitatori e cittadini sia una priorità assoluta e ha spiegato che la Pdtra aveva predisposto un piano di emergenza per affrontare le condizioni meteo. le squadre di manutenzione sono intervenute subito per liberare le aree dall’acqua, ripristinare i sentieri e le strutture per i visitatori e fornire supporto sul campo nei punti strategici all’interno del Parco Archeologico di Petra. L’autorità è in coordinamento costante con le forze di sicurezza e la protezione civile.