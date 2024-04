Giordania, riaperto lo spazio aereo: voli regolari

Sono tornati regolari i voli da e per la Giordania. In una nota, il Jordan Tourism Board Italia conferma che ieri, dopo la breve chiusura precauzionale di sabato notte per le tensioni tra Iran e Israele, lo spazio aereo giordano è stato riaperto.

Tutte le operazioni negli aeroporti e nei siti turistici della Giordania sono, perciò, riprese regolarmente.

La decisione chiudere temporaneamente lo spazio aereo, precisa l’ente, “è stata presa in conformità con le normative internazionali”, al fine di “garantire la massima sicurezza per tutti i viaggiatori” e ”non ha causato danni a nessuno”.

Il Jordan Tourism Board ribadisce il proprio “impegno nel fornire un’esperienza sicura e piacevole a tutti i visitatori” del Paese.