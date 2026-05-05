Giordania, un piano per lo sviluppo turistico del Mar Morto

La Giordania investe sul rilancio del Mar Morto. In occasione delle celebrazioni per la Festa dell’Indipendenza, il prossimo 25 maggio, il gruppo giordano per le Zone Franche e di Sviluppo (JFDZG) varerà un pacchetto di investimenti per lo sviluppo turistico dell’area.

Tre, secondo quanto riporta Ansa, i progetti chiave al centro dell’operazione: la Corniche del Mar Morto, la realizzazione di una spiaggia attrezzata e di una costa panoramica.

L’obiettivo dell’operazione è fare della costa del Mar Morto una destinazione leisure integrata e fruibile tutto l’anno.

Tra gli interventi principali spicca la realizzazione di un lungomare di 1,1 chilometri con percorsi pedonali, aree relax e un teatro all’aperto, oltre a circa 30 opportunità di investimento tra ristorazione e attività ricreative. Completano il piano una struttura balneare con servizi full range e un sistema di chioschi lungo 4 chilometri di costa, pensato per valorizzare il tessuto imprenditoriale locale.

Il progetto, secondo il gruppo giordano, avrà ricadute positive sia sul fronte occupazionale che su quello della competitività turistica del Mar Morto.