Globalia annuncia una ristrutturazione dei vertici. Come riporta preferente.com Ramiro Campos, finora a capo dell’area legale, è il nuovo amministratore delegato. Condividerà la direzione del gruppo con il presidente, Juan José Hidalgo. Inoltre, Alejandro Ortiz Vaamonde e Álvaro Badiola Guerra si uniscono come consiglieri, mentre Javier Beltrán Yturriaga assume la carica di segretario non consigliere.

In Air Europa si aggiungono come membri del consiglio Juan Moral de la Rosa e Félix Ruiz Hernández, quest'ultimo fondatore di Tuenti e attuale presidente di Jobandtalent. Richard Clark rimane amministratore delegato e Juan José Hidalgo presidente esecutivo.

Globalia ha annunciato questo rinnovo dell'organo di governo in concomitanza con la presentazione dei risultati del 2025, anno in cui il gruppo ha raggiunto un fatturato consolidato di 3.519 milioni di euro, il 7,6% in più rispetto al 2024.