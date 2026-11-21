Continua anche nel 2027 la strategia dell'Ente del turismo per la Gran Bretagna di presentare l'arcipelago come un grande set cinematografico a cielo aperto. Una promozione che nel 2026 ha riscosso un buon successo e che ha contribuito a destagionalizzare il turismo nelle isole britanniche. L’anno prossimo il mondo cinematografico offre grandi riadattamenti per piattaforme streaming e non solo per il grande schermo, a cominciare dalla tanto attesa serie dedicata ad Harry Potter, prodotta da Hbo, e girata tra Londra e Luton.

Su Netflix, invece, è attesa per la serie dedicata a “Orgoglio e pregiudizio”, le cui riprese hanno spaziato dal Sussex allo Yorkshire. Per i più piccoli torna anche Narnia, sempre come serie tv, girata nella city di Londra e nella chiesa di St. Bartholomew the Great. Infine, per gli amanti della storia, nel 2027 ricorreranno i mille anni dalla nascita Guglielmo il conquistatore. Mostre e iniziative si svolgeranno in tutto il Paese.