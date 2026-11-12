Gran Canaria punta alle agenzie grazie allo stopover di Tap Airways

Non più uno scalo da considerare semplicemente come passaggio, ma un’opportunità per aggiungere una seconda destinazione alla vacanza. È questa la logica con cui Turismo de Gran Canaria guarda alla connettività Tap via Lisbona e apre una nuova possibilità per il trade italiano: combinare Gran Canaria e la capitale portoghese all’interno dello stesso viaggio.

Con il programma Portugal Stopover, Tap Air Portugal permette infatti, sugli itinerari idonei via Lisbona, di fermarsi in Portogallo da uno a dieci giorni prima di proseguire verso la destinazione finale o durante il viaggio di ritorno. Una formula particolarmente interessante per Gran Canaria, raggiungibile dall’Italia con Tap via Lisbona anche da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, perché consente di trasformare una connessione aerea in un vero e proprio prodotto multidestinazione.

La vendibilità diventa concreta in agenzia di viaggio, perché Gran Canaria ha lavorato insieme a Boscolo alla costruzione di un itinerario che unisce le due destinazioni. Il prodotto è “Gran Canaria e Lisbona”, il nuovo viaggio guidato Boscolo prenotabile online e previsto anche nella programmazione 2027 del tour operator: 9 giorni e 8 notti tra l’isola canaria e la capitale portoghese, con voli inclusi e partenza dai principali aeroporti italiani.

L’operazione si inserisce nella strategia di Turismo de Gran Canaria volta a lavorare sempre più a stretto contatto con tour operator e distribuzione italiana per facilitare la costruzione e la commercializzazione di nuovi prodotti sulla destinazione.

“Il valore dello stopover, per noi, non è semplicemente quello di aggiungere una città al viaggio – spiega Silvia Donatiello, delegata per l’Italia di Turismo de Gran Canaria – ma di creare nuove occasioni di vendita. Abbiamo voluto lavorare con Boscolo proprio per trasformare una possibilità offerta dalla connettività TAP in un prodotto reale, prenotabile e facilmente proponibile dalle agenzie. Gran Canaria resta la destinazione centrale del viaggio, ma Lisbona aggiunge un ulteriore motivo di scelta e aumenta il valore percepito dell’esperienza”.