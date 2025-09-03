Grand Egyptian Museum, inaugurazione il 1° novembre

Gli appassionati di Egitto, o quelli in procinto di prenotare, hanno finalmente una data: il Grand Egyptian Museum a Giza sarà inaugurato il 1° novembre 2025 con una cerimonia ufficiale (già ritardata diverse volte) e al pubblico il giorno 4 novembre, come riportano una notizia del governo egiziano e il sito del museo stesso.

Opera faraonica, è il caso di dirlo, il GEM - Grand Egyptian Museum era già in parte accessibile, ma si attendeva da tempo di poter ammirare ulteriori tesori all’ombra delle piramidi, su tutti quelli della collezione completa di Tutankhamon, con oltre 5.000 tesori ritrovati nella sua tomba, inclusa la maschera funeraria, capolavoro di arte orafa già considerato la ‘Gioconda’ del GEM.

A dare l'annuncio dell’apertura è stato il primo ministro egiziano Mustafa Madbouly, dopo l'approvazione del presidente Al Sisi. La data di inaugurazione è stata scelta con cura affinché non vada in conflitto con altri eventi di rilievo e, si immagina, possano quindi essere presenti le maggiori personalità politiche egiziane e straniere.

Un sito web creato appositamente riporta il countdown fino all’apertura, mentre un post Instagram del museo segnala la chiusura al pubblico dal 15 ottobre al 3 novembre in preparazione dell’evento. L’intera collezione del GEM - con oltre 100mila pezzi - contribuirà ad attirare milioni di turisti da tutto il mondo, in attesa da oltre vent’anni, quando fu posata la prima pietra, di visitare il più vasto e innovativo museo dell’arte antica dell’Egitto.