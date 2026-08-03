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Grandi eventi estivi nel Mediterraneo, impatto da 4,25 miliardi di dollari

Grandi eventi estivi nel Mediterraneo, impatto da 4,25 miliardi di dollari

Un totale di circa 4,25 miliardi di dollari di spesa turistica aggiuntiva tra maggio e settembre 2026. Queste le previsioni di The Data Appeal Company/Almaviva Group sull’impatto degli grandi eventi estivi in Italia, Spagna, Francia e Grecia. Per rendersi conto dell’eco sul tessuto economico delle grandi manifestazioni basti pensare che, come scrive TravelDailyNews, i dati del report, basati sulla soluzione di travel intelligence Data Appeal Mabrian, indicano che i grandi eventi generano il 51% della spesa turistica aggiuntiva, pur rappresentando meno dell’1% di tutti gli eventi in programma nei quattro Paesi.

I concerti rappresentano la categoria più numerosa di eventi estivi nei quattro paesi, con il 38,5% del totale. La Francia è un’eccezione: qui gli eventi di arti performative costituiscono la quota maggiore, pari al 43,5%, nonostante generino un numero inferiore di presenze e una spesa turistica inferiore.

Gli eventi musicali attraggono il pubblico più numeroso in tutte le destinazioni analizzate. I festival rappresentano in media il 38,6% delle presenze, mentre i concerti il 22,2% e gli eventi sportivi il 28%.

Anche mostre e fiere registrano una forte affluenza, in particolare in Grecia, dove rappresentano il 34%. Le quote corrispondenti si attestano al 14,4% in Italia e al 12,8% in Francia.

Ristoranti, bar e altre attività di ristorazione catturano in media il 52% della spesa turistica incrementale generata dagli eventi. I risultati sottolineano la quota di spesa dei visitatori legata agli eventi destinata alle attività di ristorazione nei quattro mercati.

Tra le categorie di eventi che generano i livelli più elevati di spesa turistica incrementale, inclusi eventi sportivi, festival e concerti, la ristorazione rappresenta tra il 44% e il 58% della spesa totale dei visitatori.

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