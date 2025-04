Il Qatar si prepara a un 2025 ricco di eventi esclusivi tra sport, musica, cultura e sostenibilità. Un calendario che promette di attrarre turismo internazionale, confermando il Paese come meta privilegiata per viaggiatori in cerca di esperienze uniche.

Il Circuito Internazionale di Lusail sarà protagonista, con il Gran Premio Qatar Airways di MotoGP™ (11-13 aprile) e l’attesissimo Gran Premio di Formula 1 (28-30 novembre), eventi che porteranno in Qatar appassionati da ogni parte del mondo.