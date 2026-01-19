Grecia: continua la crescita degli aeroporti Fraport

Ancora dati in crescita per gli aeroporti Fraport Greece. Nel 2025 il sistema dei 14 aeroporti regionali ha superato quota 37 milioni di viaggiatori, segnando un trend in progressione per dicembre.

L’incremento dei 12 mesi rispetto all’anno precedente è stato del 3%. La crescita complessiva dal 2016, anno in cui è subentrata Fraport nella gestione, è stata pari al 48%.

Come riporta .traveldailynews.com, nel 2025 i voli nazionali sono aumentati dell’1,1%, raggiungendo 86.971 voli, mentre i voli internazionali sono aumentati del 3,2%, raggiungendo quota 196.382. I movimenti di volo complessivi, combinando le operazioni nazionali e internazionali, sono aumentati del 2,5%.

Da segnalare in particolare la performance dell’aeroporto di Salonicco, che ha registrato un aumento del traffico passeggeri del 10,7% a dicembre, pari a 56mila passeggeri in più, con un traffico mensile totale di 580.267 passeggeri. Su base annua, il traffico passeggeri sullo scalo è aumentato dell’8,2% nel 2025, raggiungendo un totale di 7.982.798 passeggeri.