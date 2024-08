Hawaii: un 2024 fiacco per l’arcipelago, pesa il crollo degli arrivi a Maui

Stenta ancora a recuperare il turismo alle Hawaii a un anno dagli spaventosi incendi che avevano praticamente distrutto il territorio di Lahaina. Gli arrivi e le spese turistiche in tutto lo stato sono diminuiti ogni mese durante la prima metà del 2024: poco meno di 4,8 milioni di visitatori sono arrivati alle Hawaii fino a giugno, con un calo del 3,7% rispetto al 2023, mentre la loro spesa è diminuita del 4,8%, secondo l'(Hta).

A determinare l’andamento negativo, scrive Travelweekly, è stata in particolare Maui, dove il calo dei turisti è stato del 23,8 per cento nei primi sei mesi dell’anno, una percentuale simile a quella della diminuzione delle entrate monetarie. Duro colpo anche per gli alberghi della zona, il cui tasso di occupazione è sceso al 66 per cento, con un calo della tariffa media di oltre 10 punti percentuali.