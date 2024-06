Hazim Al-Hazmi: “L’Arabia Saudita scalerà la classifica”

“L’Arabia Saudita punta a diventare una delle principali destinazioni turistiche mondiali”. A dirlo Hazim Al-Hazmi, presidente Europa e Americhe di Saudi Tourism Authority, che spiega come procedono i progetti e gli investimenti turistici nel Paese.

“Dal 2019 il Paese ha investito 800 miliardi di dollari per sviluppare il turismo creando nuovi prodotti, esperienze, hotel e migliorando la connettività aerea - prosegue -. Progetti come Diriyah, resort di lusso a Red Sea Global, e lo sviluppo di Neom stanno ampliando l’offerta turistica, con nuove aperture di luxury hotel e mete, come Riyadh, Jeddah e AlUla, sempre più popolari tra i turisti italiani”.

Numeri in ascesa

Investimenti che hanno dato frutto, come confermano i numeri: “Il mercato europeo - sottolinea il nostro interlocutore - ha registrato una forte crescita: 950mila arrivi nel 2022, 2,4 milioni nel 2023 e una crescita del 40% nei primi quattro mesi del 2024 rispetto all’anno precedente”.

Anche il turismo italiano è in aumento, con oltre 32mila italiani che hanno visitato l’Arabia Saudita nel primo quadrimestre del 2024. “Continuiamo a sensibilizzare i visitatori e a collaborare con i professionisti del turismo italiano - aggiunge Hazim Al-Hazmi -, investendo nella loro formazione per promuovere l’Arabia Saudita”.

E riguardo a come si stanno evolvendo i flussi turistici internazionali alla luce delle crisi geopolitiche in corso, afferma: “Sono orientato ai numeri e ai risultati. Con una crescita del 40% nelle presenze, un alto tasso di soddisfazione tra i visitatori e il 50% degli italiani che, dopo averci visitato, ha dichiarato che tornerà, stiamo godendo di numeri positivi e non influenzati da circostanze negative”.