Hotel della Costa del Sol contro la tassa di soggiorno

Gli albergatori della Costa del Sol in Spagna si schierano contro l’applicazione della tassa di soggiorno in Andalusia.

Come riporta preferente.com, secondo le aziende del comparto la misura renderebbe i soggiorni più costosi per i visitatori e danneggerebbe la competitività della destinazione.

Secondo José Luque, presidente dell’associazione alberghiera Aehcos, la tassa avrebbe un impatto negativo sull’economia locale e regionale: “La sua attuazione non avrebbe un ritorno garantito con uno scopo specifico”. Sempre secondo Luque i costi aggiuntivi finirebbero per essere trasferiti all’indice dei prezzi al consumo e all’inflazione generale.

Il vicepresidente esecutivo dell’associazione, Javier Hernández, ha elencato i rischi della misura: aumento dei costi per i turisti, riduzione della spesa nella destinazione, perdita di posti di lavoro, impatto negativo sugli scambi commerciali e disincentivo al turismo interno.