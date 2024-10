I timori del Portogallo sui controlli biometrici dei passeggeri extra Ue

I timori riguardano soprattutto gli arrivi dalla Gran Bretagna, ma a essere coinvolti sono tutti i voli in arrivo da Paesi extra Ue. Francisco Calheiros, presidente della Confederazione portoghese del turismo, ha manifestato preoccupazione per l’introduzione dei controlli biometrici dei passeggeri in arrivo da Paesi al di fuori dell’Unione europea.

Come riporta preferente.com, Calheiros ha affermato: “Quest’anno, senza il nuovo sistema, ci sono già stati diversi problemi con attese di un’ora per attraversare la frontiera. Non è possibile che un volo europeo, proveniente da un Paese non Schengen, che richiede un volo di due ore, impieghi un’ora o più per passare”.

Secondo il settore turistico lusitano, il problema è anche che le procedure per i turisti sono le stesse messe in atto per chi invece arriva in Portogallo o in Europa per restarci stabilmente.