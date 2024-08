I traghetti elettrici di Candela Boats arrivano in Arabia Saudita. La società svedese che produce i P-12 da 30 posti, infatti, ha siglato un accordo con i sauditi per la fornitura di otto navette Candela P-12 destinate a navigare nelle vie d'acqua di Neom, la città del futuro.



“Il P-12 è progettato per creare sistemi di trasporto a emissioni zero che presentano miglioramenti significativi rispetto al tradizionale pendolarismo via acqua”, commenta Gustav Hasselskog, ceo e fondatore di Candela, su vaielettrico.it .



Il primo lotto dovrebbe essere consegnato tra il 2025 e l’inizio del 2026, ma nel frattempo si attende il debutto di Candela P-12 a Stoccolma, previsto per l'autunno di quest'anno.