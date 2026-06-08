Iata: il Brasile consolida la sua leadership in Sud America

Con nove milioni di visitatori internazionali registrati nel 2025, il Brasile consolida la sua leadership in Sud America. È quanto emerge dal rapporto “Value of Aviation” della Iata. Il settore aeronautico del Paese impiega 246.800 persone e genera un fatturato di 10,3 miliardi di dollari, pari allo 0,5% del Pil totale.

La domanda di trasporto aereo nel più grande mercato aeronautico del Sud America rimane forte. Nel 2025 il Brasile, secondo l’analisi realizzata dalla Iata, ha registrato una crescita dell’11,5% della domanda totale di passeggeri, superando i livelli pre-pandemia. Il traffico nazionale ha superato per la prima volta i 100 milioni di passeggeri, mentre la domanda internazionale è cresciuta del 17% rispetto al 2024, guadagnando 20,4 punti percentuali rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019.