Ibiza: crollano gli affitti brevi

Il numero di affitti turistici a Ibizia nel 2025 si è dimezzato nel 2025 rispetto all’anno precedente.

Ad affermarlo è uno studio di Reuters, ripreso da travelmole.com, che indica come le misure attuate per contenere il fenomeno delle locazioni a breve termine stia dando i suoi risultati.

In tutta la Spagna, gli annunci sono diminuiti del 4% nella seconda metà del 2025 rispetto all’anno precedente. Si tratta del primo calo a livello nazionale. Ovviamente, le tendenze sono differenti a seconda delle aree e delle città.

Ad esempio, se Ibiza e Maiorca hanno segnalo cali drastici, località come Malaga e Almeria hanno continuato a crescere.

Determinanti sono le nuove norme che impongono ai proprietari di registrare gli immobili prima di pubblicare i relativi annunci sulle piattaforme. Lo scopo è quello di porre un freno al prezzo degli affitti, anche quelli a lungo termine, lamentato da diversi residenti nelle zone turistiche del Paese.