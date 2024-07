IEG acquisisce la gestione di Smart City Business Brasil

Arriva un’altra espansione fuori dai confini italiani per Italian Exhibition Group, grazie alla sigla di una partnership strategica con Smart City Business America Institute per organizzare a partire dal 2025 l'Expo e il Congresso SCB-Br.

L'evento è riconosciuto da leader e manager del mondo pubblico e privato per promuovere lo sviluppo delle città intelligenti in Brasile, evidenziando l’importanza della tecnologia e dell’innovazione nella costruzione di ecosistemi urbani autosufficienti e sostenibili.

Negli ultimi anni il concetto di Smart City si è evoluto notevolmente, iniziando a intendere le città come ecosistemi intelligenti, dove la tecnologia viene utilizzata per ottimizzare le infrastrutture urbane e migliorare la qualità della vita dei cittadini. “L'unione con SCB-Br rafforza il nostro interesse nell'esplorazione di nuovi mercati e di nuovi modelli, rafforzando la nostra presenza nel segmento fiere ed eventi in Brasile”, spiega l’a.d. di IEG, Corrado Peraboni.

L’evento, tra l’altro, si pone in sinergia con le recenti acquisizioni da parte di IEG di MundoGeo, che aggrega droni spazio e geolocalizzazione, e di Expo InfraFM, che fornisce servizi di facility, logistica, edilizia e manutenzione industriale, come segnala Graziano Messana, a capo delle operazioni di IEG nel Paese. La prossima edizione della fiera, la prima a gestione IEG, si terrà il 3 e 4 giugno 2025 all’Expo Center Norte di San Paolo.