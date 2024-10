Il Continente dei viaggi lunghi

I viaggi in Africa risultano mediamente più lunghi rispetto ad altre aree del mondo, perché devono includere il più possibile.

“Il cambiamento in corso riguarda maggiormente le modalità di fruizione anziché la tipologia del viaggio - evidenzia Massimo D’Eredità, general manager de Il Diamante - ed esempio emblematico sono proprio i safari: oltre a prediligere soluzioni ricettive eco-compatibili come il nostro lodge tendato Grumeti Hills in Tanzania, nel Serengeti, gli ospiti stanno accogliendo con entusiasmo la possibilità di osservare gli animali a bordo di mezzi elettrici tanto silenziosi quanto non inquinanti (record di più di mille visitatori nel corso della stagione)”.

La lunghezza dei viaggi coincide anche con un progressivo cambiamento della domanda. “Uno dei segmenti oggi maggiormente in crescita è, non a caso, quello delle famiglie in viaggio con i figli” spiega Alessandro Simonetti, titolare e g.m. di African Explorer, che vede aprirsi questo nuovo target, grazie a una percezione di maggiore sicurezza della destinazione.