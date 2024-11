Il Giappone alla conquista del segmento Mice

Il Giappone si conferma una meta ideale per eventi Mice grazie a infrastrutture, voli diretti dall’Italia e rete di trasporti.

La destinazione offre un mix particolare di tradizione e modernità, panorami spettacolari e una cultura di ospitalità. Queste caratteristiche hanno consentito al turismo mice di arrivare a coprire una quota pari all’11,3% dei visitatori internazionali.

Il paese offre hotel e centri congressuali di alto livello, come il Tokyo International Forum, il Grand Cube Osaka e il Kyoto International Conference Center, che uniscono modernità e tradizione in spazi versatili per eventi di ogni tipo.