Il Giappone consolida la partnership con gli operatori italiani

I numeri in crescita del Giappone sono la riprova della validità delle strategie di promozione di Jnto, che mirano a destagionalizzare i flussi verso autunno e inverno e a valorizzare regioni come Hokkaido, Okinawa e Tohoku. “Abbiamo treni ad alta velocità ed è possibile volare ovunque; quindi, in due settimane gli italiani possono visitare molte località facilmente, come in Italia” dichiara in intervista a TTG Travel Experience il direttore esecutivo dell’ente Ken Toyoda.

Il 90% dei connazionali viaggia in modalità individuale o in famiglia e solo il 10% del segmento leisure sceglie tour di gruppo. Ciononostante, il 40% dei viaggiatori si affida alle agenzie di viaggi, “una percentuale molto più alta della media europea”, che rende fondamentali gli ottimi rapporti del Sol Levante con agenzie e tour operator, “che rispetto ad altri Paesi europei hanno più forza e influenza sul mercato”. Il Giappone, primo per numero di partecipanti b2b ai propri workshop in Europa, si avvicina anche a Nord Europa e Grecia.

Sul fronte dei voli, al collegamento giornaliero di Ita Airways da Roma si affiancherà il potenziamento giornaliero dei voli Ana da Milano. Nella prospettiva hospitality, invece, le catene alberghiere si espandono nelle province, come ha fatto il Mandarin Oriental nell’isola di Naoshima, e a Tokyo, dove debutterà nell’autunno 2027 Waldorf Astoria. Hoshinoya Asuka sorgerà da luglio 2027 nella prefettura di Nara e Conrad Yokohama inaugura un hotel nella sede del Green Expo 2027, che vedrà la partecipazione dell’Italia, “uno dei pochi Paesi europei presenti, grazie anche agli ottimi rapporti tra le due Premier ufficiali”.