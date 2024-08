Londra sarebbe prendendo in considerazione un accordo con l’Europa per quanto riguarda la forza lavoro giovanile in arrivo dall’Europa.

Come riporta ttgmedia.com, il Times parla di un possibile accordo reciproco sulla mobilità giovanile.

Il Governo britannico, a quanto si apprende in questo momento, non avrebbe intenzione di proporre una libera circolazione delle persone in assoluto, ma potrebbe consentire ai cittadini Ue sotto i 30 anni di lavorare nel Regno Unito per un massimo di 3 anni con gli stessi diritti dei cittadini della Corona.

Le trattative tra Londra e Bruxelles potrebbero partire in autunno.