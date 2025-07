Hanno bruciato oltre 45mila acri e non sono ancora stati domati i due incendi boschivi che stanno devastando il Grand Canyon. Completamente distrutto lo storico Grand Canyon Lodge, l’unica struttura ricettiva all’interno del parco sul North Rim, con i suoi 70 edifici su una superficie di 8000 acri, una stazione di servizio e un campeggio.

Le autorità federali sono state costrette a chiudere il versante settentrionale del parco, il North Rim, fino alla fine della stagione, il 15 ottobre. Come riporta rainews.it sono andati perduti anche il centro visitatori, la stazione di servizio, un impianto di trattamento delle acque reflue, un edificio amministrativo e alcuni alloggi per i dipendenti. La governatrice dell’Arizona Katie Hobbs ha chiesto un’indagine federale sulle cause degli incendi.

Il Grand Canyon Lodge ha pubblicato il seguente messaggio sul suo sito web: “Come custodi di alcuni dei tesori nazionali più amati del nostro Paese siamo devastati dalla perdita del Grand Canyon Lodge e di numerosi altri edifici storici sul versante settentrionale del Grand Canyon. Siamo grati che tutti i nostri dipendenti e ospiti siano stati evacuati in sicurezza e ci uniamo al National Park Service nel lutto per la perdita di queste strutture iconiche e amate. Il nostro team contatterà nelle prossime 24 ore chi ha già prenotato, per fornire loro dettagli sulle cancellazioni e sui prossimi passi da compiere”.