Il lusso del turismo lento, le nuove proposte dei treni Renfe in Spagna

Con l’arrivo della primavera Renfe inaugura una nuova stagione dei suoi treni turistici di lusso. Tra i protagonisti i famosi treni Transcantábrico Gran Lujo che viaggia da Oviedo, Al Ándalus che partirà il 23 marzo da Siviglia, Costa Verde Express che debutterà il 17 maggio da Santiago de Compostela ed Expreso de La Robla, in partenza da Bilbao dal 20 luglio.

I treni offrono ai passeggeri l’opportunità di viaggiare in autentici hotel su rotaia, godendo di un servizio di prima classe in cabine con bagno privato e con una particolare attenzione all’offerta gastronomica, tra degustazioni, pasti a bordo e in famosi ristoranti locali, cui si aggiungono escursioni con guide multilingue.

I viaggi tematici

Oltre ai treni di lusso, Renfe propone una serie di viaggi tematici. Sono già in servizio i treni turistici della Galizia, con 13 itinerari esclusivi che permettono di raggiungere il punto più settentrionale della Penisola Iberica, scoprire le scogliere più alte d’Europa, visitare antichi pazos, giardini di camelie e i monasteri medievali della Galizia, oltre a degustare i formaggi locali e scoprire la viticoltura e il mondo della birra regionali.

Tra le proposte quelle del Tren de Cervantes, che da aprile al primo fine settimana di dicembre parte dalla stazione Atocha di Madrid e arriva ad Alcalá de Henares, città natale di Miguel de Cervantes, il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio Mondiale Unesco, con spettacoli a bordo e visite guidate, tra letteratura e storia. Il viaggio è reso ancora più speciale da un cast di attori che, lungo il percorso, raccontano la storia delle città coinvolte e di alcuni dei personaggi più emblematici di Miguel de Cervantes.

Sempre ispirato a Cervantes è il Tren de los Molinos che, a maggio, collegherà Madrid-Chamartín a Campo de Criptana (Castiglia-La Mancia), con soste per degustazioni enogastronomiche e visite ai celebri mulini a vento, dove lo scrittore ambientò il suo celebre romanzo ‘Don Chisciotte della Mancha’. Il biglietto infatti include anche una visita guidata ai monumenti più caratteristici della località e dei suoi dintorni, come il Pozo de Nieve.

Tra aprile e novembre il Tren Medieval de Sigüenza offre un viaggio nel tempo, animato da trovatori, cavalieri e dame, con visita alla suggestiva città medievale di Sigüenza, situata nella regione di Castiglia-La Mancia, a circa 130 km da Madrid.

In primavera e in autunno si può salire a bordo dei vagoni di legno, costruiti tra il 1914 e il 1930, del Tren de la Fresa (della fragola): il convoglio parte da Madrid e giunge ad Aranjuez, il cui paesaggio culturale è stato dichiarato Patrimonio Mondiale Unesco.

Il Tren de Felipe II viaggia, invece, su un percorso storico da Madrid a San Lorenzo de El Escorial, con visita guidata all’iconico monastero voluto dal re Felipe II.

Letteratura e natura sono i protagonisti del Tren Campos de Castilla, che in alcuni fine settimana tra maggio e novembre viaggia sulle orme del poeta Antonio Machado, da Madrid a Soria, con visite ai principali monumenti della zona.

Ogni sabato tra aprile e ottobre in Catalogna il Tren dels Llacs, con vagoni storici restaurati, offre invece un itinerario attraverso i laghi del Prepireneo di Lleida.

A Maiorca il Ferrocarril de Sóller offre un viaggio panoramico tra montagne, ponti e gallerie, fino al pittoresco villaggio di Sóller. Salire a bordo di questo treno d’epoca con vagoni in legno significa fare un viaggio nel tempo, ma anche avere l’occasione di ammirare paesaggi spettacolari attraverso i finestrini del convoglio. Il percorso parte dalla città di Palma e attraversa la Serra d’Alfàbia, superando un dislivello di quasi 200 metri e passando attraverso 13 tunnel, diversi ponti e il suggestivo viadotto di Cinc-Ponts. Una volta giunti a Sóller, i viaggiatori potranno, godersi un caffè all’aperto con le montagne sullo sfondo.