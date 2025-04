Il Messico svela la sua cultura all’Italia con ‘México Maravilloso’

Promuovere turismo, cultura, gastronomia e tecnologia tra Italia e Messico. Questo l’obiettivo di ‘México Maravilloso’, il progetto presentato dalla Camera di Commercio del Messico in Italia (CaMexItal) all’Ambasciata del Messico, a Roma.

Il Messico, sesta destinazione mondiale con 45 milioni di turisti stranieri nel 2024 (+18%), vede nell’Italia il suo 13esimo mercato turistico. E grazie ai voli diretti tra Roma e Città del Messico gli scambi economici e turistici tra i due Paesi si sono rafforzati. “Il Messico rappresenta un mercato strategico per l’Italia - ha spiegato Letizia Magaldi, presidente CaMexItal -: è il secondo partner commerciale nelle Americhe, con esportazioni italiane per 9 miliardi di euro, contro il miliardo importato dal Messico”.

Il progetto ‘México Maravilloso’, sostenuto da soci e istituzioni, tra cui Palladium Hotel Group, Caribe Mexicano, Air Europa e Bahia Principe, sarà anche a TTG Travel Experience, con un padiglione dedicato. La campagna prevede anche tour in Messico aperti agli operatori turistici italiani e, ha annunciato Laura Rossi, consigliere delegata CaMexItal per Moda Lusso e Turismo, “un roadshow tra il 2025 e il 2026 in diverse città, con mostre itineranti, artisti e scambi interculturali per far conoscere agli italiani la straordinaria ricchezza culturale del Messico”.