Il post-pandemia pesa sui tedeschi, il viaggio diventa più stressante

Le instabilità e le incertezze che stanno segnando l’era post-pandemica, sono riuscite a scalfire anche l’animo di un popolo di grandi viaggiatori come quello tedesco. A confermarlo arriva una recente ricerca condotta dall’istituto Heute und Morgen per la compagnia assicurativa Hanse Merkur Reiseversicherung, dalla quale emerge come per il 71% dei tedeschi viaggiare sia diventato “più stressante negli ultimi cinque anni”.

A influire diversi fattori: a partire dai frequenti scioperi che hanno interessato i trasporti, un problema per il 56% degli intervistati; per poi proseguire con il sovraffollamento delle destinazioni, fenomeno particolarmente fastidioso per il 42% dei rispondenti.

Altri generatori di stress - si legge su Fvw - sono poi lo smarrimento dei bagagli e l’impatto ambientale delle proprie scelte di viaggio.

C’è però chi, per continuare a esplorare il mondo, trova soluzioni per contenere le preoccupazioni. Tra i metodi più diffusi per arginare lo stress quello di affidarsi alle agenzie di viaggi, l’acquisto di coperture assicurative sanitarie e la scelta di destinazioni sicure.