Il primo parco a tema Harry Potter aprirà a Legoland in Germania

Le società Merlin Entertainments - che detiene il marchio Legoland - e Warner Bros. Discovery Global Experiences hanno annunciato di aver unito le forze per creare la prima area Lego Harry Potter al mondo e il primo hotel interamente a tema Harry Potter: si troverà al parco di Legoland a Günzburg, in Baviera. Questa nuova area in Germania vedrà Hogwarts incontrare i mattoncini Lego in una location ad hoc, la cui data di apertura non è stata ancora annunciata ufficialmente, sebbene si parli informalmente del 2026.

Fiona Eastwood, ceo di Merlin Entertainments, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente entusiasti di svelare Lego Harry Potter, mentre acceleriamo la crescita dei Legoland Resort ed eleviamo queste destinazioni a standard di livello mondiale. Questa partnership debutta nel nostro resort in Germania e rappresenta il più grande investimento singolo mai realizzato da Merlin in una struttura esistente, riflettendo la nostra strategia di dare priorità alle location con il maggiore potenziale di crescita. Non vedo l’ora di vedere i nostri straordinari team creativi lavorare insieme per dare vita a questa nuova area magica”.