Il Principato di Monaco lancia il progetto Mareterra

Ricreare l’atmosfera del Principato di Monaco a Milano durante la settimana più ‘calda’ dell’anno. La Design Week diventa il momento per raccontare i mille volti di una destinazione che può vantare un’offerta unica e che stupisce i visitatori per la qualità della vita. Ma non solo.

In occasione di un evento organizzato da Visit Monaco insieme all’adv DreamsTeam presso la galleria Deodato Arte, si mette in mostra anche l’altra faccia del Paese, ossia quella oltre il lusso estremo, fatta piuttosto di arte e cultura.

Il Principato, come evidenzia l’ente del turismo, è altresì una meta che punta sulla sostenibilità e che lavora costantemente per essere a sua volta sostenibile. Ne è un emblema il progetto Mareterra, un esempio di design urbano che arricchirà la costa - dal Grimaldi Forum al tunnel della Formula Uno - e che sarà inaugurato il prossimo anno con negozi e ristoranti, realizzato limitando l’impatto ambientale e ottimizzando il livello di efficientamento energetico. G.G.