Il Qatar punta su lusso e strutture all’avanguardia per crescere nel Mice

Infrastrutture all’avanguardia, ospitalità di lusso, un ricco patrimonio culturale e un calendario di eventi di richiamo internazionale. Per il 2025 il Qatar vuole presentarsi al mondo come destinazione d’eccellenza per il turismo Mice, affermandosi come hub globale per il business e l’innovazione.

Sul piano delle infrastrutture, la destinazione può contare su strutture moderne, tra cui spiccano il Qatar National Convention Centre (QNCC) e il Doha Exhibition and Convention Center (DECC), che da soli mettono a disposizione oltre 70.000 metri quadrati di spazi moderni e versatili, progettati per soddisfare le esigenze più complesse, dal business ai grandi eventi internazionali.

A completare l’offerta una rete di 204 hotel, per un totale di oltre 40mila camere. Tra questi 95 hotel a cinque stelle, con sale riunioni all’avanguardia; 51 hotel a quattro stelle con strutture dedicate a meeting ed eventi, con più di 1.000 metri quadrati di spazio. Tra gli indirizzi più prestigiosi il Ritz Carlton Doha, il Marsa Malaz Kempinski, il Fairmont Doha e il Banyan Tree Doha at La Cigale Hotel, Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel.

Non mancano location suggestive, tra cui spiccano il Museo d’Arte Islamica, i Musei Msheireb, il Forte di Al Zubarah, il Centro Equestre Shaqab e il Villaggio Culturale Katara; il complesso sportivo Aspire Zone e il campo nel deserto di Inland Sea.

L’agenda degli eventi

Quanto agli eventi, l’agenda di quest’anno è già folta di appuntamenti. Il Qatar sarà al centro della scena internazionale con il Web Summit Qatar, l’Annual Meeting di Iosco e il congresso Aospr 2025, dedicato alla radiologia pediatrica. Un ruolo di rilievo sarà anche svolto dalla 10ª Conferenza delle Parti (CoSP10) della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (UNCAC), dalla Conferenza Globale del Chartered Institute of Arbitrators (Ciarb) e dalla ICAO Facilitation Conference (FALC 2025), un evento globale dedicato a migliorare l’efficienza, la sicurezza e l’accessibilità nel trasporto aereo internazionale.

Inoltre, il WFCC 2025, dedicato alla sicurezza alimentare e idrica nel contesto del cambiamento climatico, e il Vertice Mondiale delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sociale.