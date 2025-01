Il Regno Unito potrebbe avere un ulteriore giorno festivo nel 2025

Il prossimo anno ricorrerà l’80 anniversario della fine della seconda guerra mondiale. E per questo motivo il Regno Unito, che ha giocato un ruolo fondamentale nel termine del conflitto, potrebbe concedere un giorno in più di vacanza.

Per la precisione, come riporta travelmole.com, visto che le commemorazioni si terranno l’8 maggio 2025, un giorno festivo ufficiale potrebbe essere previsto per il 9 e il 12 maggio, oppure potrebbe essere aggiunto al festivo del 25 agosto, creando così un ‘ponte’ da 4 giorni.

Secondo alcuni sondaggi nel Regno Unito, ci sarebbe un grande sostegno a favore di questa ipotesi.