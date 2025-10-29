Il tour europeo dei Radiohead genererà 12 milioni di euro di entrate turistiche

Madrid, Bologna, Londra e Berlino: in queste 4 città il tour europeo dei Radiohead, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, genererà 12 milioni di euro di entrate turistiche.

La stima, come riporta traveldailynews.com, viene calcolata da Mabrian e The Data Appeal Company – Almawave Group ed è un chiaro sintomo del ruolo crescente degli eventi musicali nello sviluppo del turismo.

“L’analisi predittiva è molto significativa, dimostrando che la strategia di distribuzione dei biglietti ideata dalla band, che ha dato priorità alla popolazione locale e ai residenti di paesi e città limitrofi, canalizzerà la spesa dei tifosi verso altri servizi turistici, in particolare ristoranti e trasporti”, afferma Carlos Cendra, partner e direttore marketing e comunicazione di Mabrian.

La fetta maggiore di spesa riguarderà Londra, con 4,2 milioni di euro; Madrid invece conquisterà 2,3 milioni di spesa.