Il turismo giapponese resiste al boicottaggio della Cina

Lo scontro turistico tra Cina e Giappone non sembra aver scalfito il Paese del Sol Levante.

Nonostante il Dragone abbia invitato i suoi cittadini a non visitare il Giappone, i risultati turistici di quest’ultimo non ne stanno risentendo. Al contrario, il Paese sta vivendo uno dei suoi momenti di massimo splendore per quanto riguarda i flussi in arrivo.

Come riporta preferente.com, il Giappone ha aumentato i voli verso la Cina dopo il ritiro delle compagnie di Pechino dalle rotte verso il Paese e questo proprio a causa dell’aumento della domanda. A trarne vantaggio sarebbero soprattutto le compagnie low cost.

Il calo degli arrivi dalla Cina c’è stato, ma contenuto: a gennaio sono arrivati 350mila cinesi, contro i 587mila dello scorso anno. A questo dato bisogna aggiungere il fatto che i mercati di riferimento sono quelli occidentali insieme all’Australia. E la valuta favorevole ai turisti sta agevolando gli arrivi.