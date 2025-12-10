Il volto leisure di Bruxelles, Gandini: “Rapporti cruciali con il trade”

Bruxelles è sempre più leisure; lo conferma l’occupazione alberghiera in crescita nei primi 8 mesi 2025, per il 46% leisure e 34% Mice. L’offerta “è allineata a interessi e passioni di target differenti, con un focus sempre sul trade, che si conferma un canale importante” afferma Ursula Jone Gandini, direttore Italia dell’Ufficio del Turismo di Bruxelles.

Il richiamo si propaga dagli eventi, “cruciali per stimolare i flussi incoming e allungare la durata media dei soggiorni, come i mercatini di Natale che hanno registrato 4 milioni di turisti nel 2024 e gli appuntamenti settoriali come il Busworld Europe, che condizionano arrivi e tasso di occupazione alberghiera su base periodica”.

In questo contesto il mercato italiano segna +8% nei pernottamenti, ponendosi al quarto posto per tasso di crescita rispetto a tutti gli altri mercati e al primo posto per arrivi in aereo, con il 14% del totale dei passeggeri nel primo semestre, al + 9,7% sul 2024. Un primato confermato anche dalla buona performance provvisoria del trimestre estivo, “in linea con lo sviluppo dell’immagine leisure della città e rafforzato da otto progetti di ricettività tra nuovi hotel, ristrutturazioni e rebranding, per un totale di oltre 700 camere”, dalla riapertura del Corinthia Brussels e dai nuovi collegamenti diretti di easyJet da Milano e Roma. Fondamentale il confronto con gli operatori italiani, che spazia dal networking alla formazione.