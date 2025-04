Il 2025 sarà un anno d’oro secondo l’Economic Impact Research (EIR) del World Travel & Tourism Council (Wttc), che prevede una forte crescita dei viaggi, e un aumento della spesa per viaggi e turismo. Per quest’anno si prevede, infatti, che il comparto contribuirà all’economia globale con 11,7 trilioni di dollari, pari al 10,3% del PIL globale, e la spesa dei visitatori internazionali raggiungerà la cifra storica di 2,1 trilioni di dollari, superando il precedente massimo di 1,9 trilioni del 2019.

Anche i posti di lavoro cresceranno, di circa 14 milioni tra stagionali e fissi, per raggiungere i 371 milioni in tutto il mondo. “Le persone continuano a dare priorità ai viaggi. Questo è un potente segnale di fiducia verso il nostro settore e un segno della sua forza – ha dichiarato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Ma mentre il quadro globale è forte, la ripresa rimane disomogenea. Alcune grandi economie sono in fase di stallo”.

Il riferimento è a mercati come Stati Uniti, Cina e Germania, la cui crescita ha subito un rallentamento. Al contrario, mercati come l’Arabia Saudita sono in forte sviluppo superando le previsioni e stabiliscono nuovi parametri di riferimento.

E le previsioni a lungo termine sono ancora più positive. Il Wttc prevede, infatti, che entro il 2035 il settore viaggi e turismo inietterà 16,5 trilioni di dollari nell'economia globale, pari all'11,5% del Pil mondiale. Si tratta di un tasso di crescita decennale del 3,5% annuo, superiore al 2,5% riconosciuto ai Paesi con l’economia più in crescita. Si prevede, inoltre, che il numero di posti di lavoro raggiungerà i 460 milioni di unità, mentre la spesa internazionale toccherà i 2,9 trilioni di dollari.