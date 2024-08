In Armenia la Conferenza globale sul Turismo del vino

Si terrà a Yerevan in Armenia, dall’11 al 13 settembre, l’ottava Conferenza Globale sul Turismo del vino delle Nazioni Unite.

Il tema di quest’anno saranno le tradizioni all’insegna del motto ‘Heritage in every bottle: crafting authentic wine tourism experiences’. Esperti, produttori e rappresentanti di regioni vinicole di tutto il mondo discuteranno di come rafforzare i legami tra vino, turismo e cultura. Le discussioni si concentreranno anche sullo sviluppo di strategie di comunicazione efficaci per raggiungere un pubblico globale.

“L’Armenia è onorata di ospitare la Conferenza - ha dichiarato Susanna Hakobyan, direttrice ad interim del Tourism Committee della Repubblica di Armenia -. Con la nostra tradizione vinicola millenaria e il ricco patrimonio culturale, l’Armenia è in una posizione unica per mostrare le sue pratiche innovative e l’eccezionale cultura del vino”.