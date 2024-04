In Cappadocia l’hotel costruito nella roccia. La fotogallery

Yunak Evleri è un hotel a 5 stelle non convenzionale, costruito in antiche grotte nel cuore della Turchia, nella città di Urgup in Cappadocia. La struttura è una combinazione di sei case rupestri con un totale di 27 stanze risalenti al V e VI secolo.

Ogni stanza è diversa e offre un'atmosfera unica. Le camere sono tutte decorate con ricami fatti a mano, tende di pizzo, mobili antichi risalenti al periodo ottomano, kilim anatolici, tappeti tradizionali e una spa personale e un patio.

Suggestiva la grande Spa sotterranea, ma anche la piscina esterna circondata da un paesaggio mozzafiato.

Una parte dell’hotel è realizzata all’interno di un palazzo greco del XIX secolo che si trova adiacente alle maestose grotte.

Una location suggestiva da cui partire alla scoperta delle città sotterranee della Cappadocia, le chiese rupestri e vivere o vedere l'affascinante spettacolo delle mongolfiere all’alba.