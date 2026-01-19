Rimarrà sospeso per tutta la giornata di oggi il traffico ferroviario ad alta velocità tra Madrid e diverse destinazioni andaluse. L’interruzione è dovuta al grave incidente ferroviario verificatosi ieri nel comune di Adamuz, nella provincia di Cordova: un treno Iryo diretto a Madrid è deragliato, invadendo un altro binario e colpendo un convoglio Alvia diretto a Huelva, deragliato a sua volta.

Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, secondo quanto riportato da La Stampa ci sarebbero numerosi morti e feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402).

Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020). Difficile il recupero dei feriti: l’assessore alla Sanità dell’Andalusia, Antonio Sanz, ha infatti affermato che “alcuni vagoni sono precipitati in un terrapieno di cinque metri, al quale è difficile accedere”. Sanz ha confermato che la situazione è molto grave.

La sospensione del servizio ad alta velocità riguarda i collegamenti con Cordova, Siviglia, Malaga e Huelva. Renfe ha attivato la possibilità di effettuare modifiche e cancellazioni gratuite per tutti i biglietti dei treni interessati dalle interruzioni di traffico.