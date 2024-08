Il panorama turistico dell’India sta vivendo un cambiamento importante guidato da una classe media in espansione. Si prevede che il mercato dei viaggi in uscita del Paese raggiungerà un volume di 55,4 miliardi di dollari entro il 2034, con più indiani che viaggiano a livello nazionale e internazionale.

Marchi globali come Accor, Hilton e Airbnb si stanno posizionando per capitalizzare questo boom, con una forte attenzione alle infrastrutture, tra cui l’espansione degli aeroporti. La notizia, diffusa da Skift, si basa su diverse evidenze. IndiGo ad esempio sta lanciando una business class per soddisfare la crescente domanda di opzioni di viaggio premium e di lusso. Questa mossa evidenzia una tendenza più ampia degli indiani, che cercano esperienze più personalizzate e di alto livello.

Anche l’industria alberghiera in India sta assistendo a una crescita significativa, con camere in aumento di quasi il 40% nel primo trimestre dell’anno fiscale 2025. Nonostante queste tendenze positive, l’hotellerie nel Paese rimane ancora un mercato sotto servito, con un divario significativo tra domanda e offerta.