Indonesia, il turismo sfiora il ritorno ai livelli del 2019

Prosegue la ripresa dell’Indonesia, che nel 2025 ha registrato un numero di arrivi di turisti stranieri vicino ai livelli pre-pandemia.
Come riporta travelmole.com, da gennaio a novembre 2025, il Paese ha accolto circa 13,98 milioni di visitatori stranieri, con un aumento del 10,4% su base annua rispetto allo stesso periodo del 2024.
Si tratta tuttavia di un milione di viaggiatori in meno rispetto al dato di gennaio-novembre 2019, l’ultimo anno prima della crisi pandemica.
In proiezione, il settore in Indonesia dovrebbe chiudere il 2025 con un numero compreso tra i 15,2 e i 15,3 milioni di turisti dall’estero, pari al 92% del dato complessivo del 2019.
Per quanto riguarda i trasporti, l’aeroporto internazionale Ngurah Rai di Bali si è confermato il principale punto di ingresso in Indonesia, seguito dall’aeroporto internazionale di Giacarta-Soekarno-Hatta. Insieme, i due scali hanno coperto a novembre una quota pari al 90% di tutti gli arrivi aerei del mese.