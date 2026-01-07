TTG Italia

Indonesia, il turismo sfiora il ritorno ai livelli del 2019

Prosegue la ripresa dell’Indonesia, che nel 2025 ha registrato un numero di arrivi di turisti stranieri vicino ai livelli pre-pandemia.

Come riporta travelmole.com, da gennaio a novembre 2025, il Paese ha accolto circa 13,98 milioni di visitatori stranieri, con un aumento del 10,4% su base annua rispetto allo stesso periodo del 2024.

Si tratta tuttavia di un milione di viaggiatori in meno rispetto al dato di gennaio-novembre 2019, l’ultimo anno prima della crisi pandemica.

In proiezione, il settore in Indonesia dovrebbe chiudere il 2025 con un numero compreso tra i 15,2 e i 15,3 milioni di turisti dall’estero, pari al 92% del dato complessivo del 2019.

Per quanto riguarda i trasporti, l’aeroporto internazionale Ngurah Rai di Bali si è confermato il principale punto di ingresso in Indonesia, seguito dall’aeroporto internazionale di Giacarta-Soekarno-Hatta. Insieme, i due scali hanno coperto a novembre una quota pari al 90% di tutti gli arrivi aerei del mese.

