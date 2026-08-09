Indonesia: miglior semestre dal 2020

L’Indonesia recupera terreno e mette a segno il miglior semestre per il turismo dall’inizio della pandemia. Nella prima parte dell’anno il Paese ha registrato un totale di 7,45 milioni di visitatori internazionali, con un aumento del 5,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Come evidenzia travelmole.com il risultato conferma che la meta si trova sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 16-17 milioni di arrivi dall’estero all’anno.
Solo a giugno si sono registrati 1,39 milioni di visitatori internazionali, in aumento del 2,2% su base annua, secondo i dati ufficiali.
In aumento anche la spesa dei visitatori, che cresce nonostante la riduzione della durata dei soggiorni. Secondo i dati ufficiali, la spesa media ha raggiunto i 1.285 dollari a viaggio durante il secondo trimestre, con un aumento del 7,2% rispetto all’anno precedente.