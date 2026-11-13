Nonostante le tensioni internazionali, l’Indonesia guarda con fiducia alla fine dell’anno. Sebbene i conflitti in Medio Oriente abbiano condizionato la connettività internazionale, riducendo i flussi di lungo raggio, il Paese ha saputo capitalizzare la domanda di corto e medio raggio. “Quest’anno abbiamo dovuto ripensare la nostra strategia, concentrandoci maggiormente sui mercati di prossimità, in particolare sulle destinazioni a corto e medio raggio - ha raccontato la ministra del Turismo Widiyanti Putri Wardhana in un’intervista rilasciata a Travel Mole -. Con l’aumento dei costi di viaggio, le persone sono meno propense a intraprendere lunghi spostamenti. Stiamo quindi intensificando le nostre attività promozionali in Asia, nel Sud-est asiatico e in Australia”.

Il focus sui mercati più vicini sta compensando il calo fisiologico degli arrivi dal Vecchio Continente. “Abbiamo osservato una flessione di circa il 4,7% dai mercati europei. Tuttavia, considerando le difficoltà nei collegamenti, legate in parte alla situazione in Medio Oriente all’inizio dell’anno, non ritengo che si tratti di un dato particolarmente significativo”, ha rimarcato Wardhana.

I numeri e le aspettative

Del resto, i numeri dei primi nove mesi fanno ben sperare. “Da gennaio a settembre abbiamo registrato 12,01 milioni di arrivi di visitatori internazionali, con un incremento del 5,01% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente - ha riferito la ministra -. Si nota un certo rallentamento, ma la crescita prosegue. L’anno scorso, l’Indonesia ha accolto 15,39 milioni di visitatori internazionali, segnando un aumento del 10,8%”.

Forte di queste performance il Paese confida di poter tornare alle prestazioni record del pre-Covid già entro la fine del 2026. “Siamo fiduciosi di superare i livelli pre-pandemia - ha dichiarato la ministra -. Il precedente record dell’Indonesia è stato di circa 16 milioni di visitatori internazionali e crediamo di poter arrivare a 16,3 milioni quest’anno. Senza la guerra e le conseguenti ripercussioni, credo che avremmo potuto raggiungere i 17 milioni. Ciononostante, rimaniamo ottimisti”.

Guardando al 2027, l’Indonesia si appresta a scommettere sui grandi eventi e sulle ricorrenze per attrarre nuovi arrivi. Due, in particolare, gli anniversari di maggior rilievo e su cui il Ministero del Turismo sta puntando: “Bali - ha precisato Putri Wardhana - celebrerà 100 anni di turismo, mentre Giacarta festeggerà il suo 500entesimo anniversario. Giacarta sta preparando una serie di eventi e spettacoli culturali speciali. Per quanto riguarda Bali, stiamo collaborando con gli attori locali per definire un programma adeguato”.

Più qualità

Parallelamente, il Ministero sta investendo sulla qualità. “Abbiamo cinque programmi che intendiamo portare avanti nei prossimi anni - ha precisato la ministra -. Le nostre priorità includono la sicurezza, i borghi turistici, il turismo di qualità, il turismo sostenibile e gli eventi. Per turismo di qualità intendiamo puntare a viaggiatori con interessi specifici e attrarre mercati a maggior valore aggiunto”.

Le aspettative sono alte e il Paese non teme l’instabilità. “L’Indonesia ha dimostrato la propria resilienza. Abbiamo attraversato il Covid e siamo sopravvissuti”.